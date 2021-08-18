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Ещё пятеро привившихся от COVID-19 москвичей выиграли автомобили

19:47
  • среда
  • 18 августа 2021

Система выбирает победителей случайным образом

Среди привившихся от коронавирусной инфекции москвичей вновь разыграли пять автомобилей в рамках акции "Вакцина рулит". Прямую трансляцию розыгрыша вел канал "Москва 24".
Привитые от COVID-19 россияне смогут получить по 100 тысяч рублей

Система выбрала пятерых победителей случайным образом - среди всех, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 9 по 15 августа, это 63 тысячи 556 человек.

На этот раз победителями стали Галина Гавриловна, Максим Юрьевич, Мухамед Мидхатович, Кристина Равилевна, Бурулкан Оводоевна. Организаторы свяжутся с ними в ближайшее время.

Озвучил имена победителей Иосиф Райхельгауз - создатель и художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы".

13 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 миллион рублей. Дополнительно регистрироваться не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.

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