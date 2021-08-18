В России отменили обязательный техосмотр для ОСАГО

Изменения начнут действовать с конца августа

Как сообщил в среду Центробанк, российским водителям, чтобы купить полис ОСАГО, больше не понадобится проходить техосмотр и получать соответствующий документ.

"Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России", - сказано в сообщении.

Изменения начнут действовать с 29 августа.

В ЦБ полагают, что принятая мера сделает полис доступнее для населения. При этом автовладельцы смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор, в том числе с возвратом части страховой премии.

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