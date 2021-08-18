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Папа Римский сыграл с верующим в настольный футбол

20:33
  • среда
  • 18 августа 2021

Итоговый счет не разглашается

Папа Римский Франциск сыграл в настольный футбол с пришедшим на коллективную аудиенцию молодым человеком, передает агентство ANSA.
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Уточняется, что Франциск играл за "красных", его соперник - за "синих". Итоговый счет остается неизвестным.

Как передает газета L'Osservatore Romano, стол для кикера понтифику подарила ассоциация любителей настольного футбола области Тоскана. Глава организации рассказал, что они рады делать что-то для людей, которые находятся в трудном положении.

Играть за этим столом можно и тем, кто вынужден передвигаться в инвалидных колясках - это особенности его конструкции.

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Папа римский Франциск играет в настольный футбол
Папа римский Франциск играет в настольный футбол
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