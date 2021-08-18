Папа Римский сыграл с верующим в настольный футбол

Итоговый счет не разглашается
Папа Римский Франциск сыграл в настольный футбол с пришедшим на коллективную аудиенцию молодым человеком, передает агентство ANSA.
Уточняется, что Франциск играл за "красных", его соперник - за "синих". Итоговый счет остается неизвестным.
Как передает газета L'Osservatore Romano, стол для кикера понтифику подарила ассоциация любителей настольного футбола области Тоскана. Глава организации рассказал, что они рады делать что-то для людей, которые находятся в трудном положении.
Играть за этим столом можно и тем, кто вынужден передвигаться в инвалидных колясках - это особенности его конструкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram