Папа Римский сыграл с верующим в настольный футбол

Итоговый счет не разглашается

Папа Римский Франциск сыграл в настольный футбол с пришедшим на коллективную аудиенцию молодым человеком, передает агентство ANSA.

Уточняется, что Франциск играл за "красных", его соперник - за "синих". Итоговый счет остается неизвестным.

Как передает газета L'Osservatore Romano, стол для кикера понтифику подарила ассоциация любителей настольного футбола области Тоскана. Глава организации рассказал, что они рады делать что-то для людей, которые находятся в трудном положении.

Играть за этим столом можно и тем, кто вынужден передвигаться в инвалидных колясках - это особенности его конструкции.

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