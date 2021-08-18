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Ураган в Москве поднял в воздух стройматериалы и сломал деревья (видео)

22:09
  • среда
  • 18 августа 2021

Ночью столицу и область ждет вторая волна дождей и гроз

В Москву и Подмосковье сегодня днём пришёл грозовой фронт. Резкое ухудшение погоды произошло после 30-градусной жары, передает "ТВ Центр".

Началось всё с усиления ветра - его порывы местами достигали 25 метров в секунду. В ряде районов поднялась пыльная буря. Повалены десятки деревьев, некоторые из них упали на припаркованные автомобили. А над Манежной площадью летали стройматериалы, что едва не закончилось трагедией. Затем на город обрушился ливень с грозой. Чуть более чем за час выпала четверть месячной нормы осадков. В аэропортах были задержаны почти 50 рейсов и ещё 25 отменены. Сейчас воздушные гавани уже вернулись к нормальному графику работы. Об опасных явлениях москвичей заранее предупредили в МЧС. Сообщение в соцсети также оставил мэр Сергей Собянин.

Синоптики уже сообщили, что столицу и область этой ночью ждёт вторая волна дождей и гроз. Оранжевый - предпоследний - уровень погодной опасности продлён до завтрашнего утра. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На дежурство вышли 300 бригад "Мосводостока", которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды.

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