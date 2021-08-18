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Жириновский посетил завод в подмосковном Щелкове

22:34
  • среда
  • 18 августа 2021

Лидер ЛДПР пообщался с руководством и сотрудниками

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский сегодня посетил подмосковный город Щёлково. В ходе рабочей поездки он побывал на местном заводе по производству композитных материалов, познакомился с производственным циклом и продукцией предприятия, а также пообщался с его руководством и сотрудниками.

Щёлково - знаковое место для Жириновского. Именно здесь он одержал первую в своей жизни победу на парламентских выборах почти 28 лет назад. В 1993 году ЛДПР заняла первое место по партийным спискам в Госдуму первого созыва.

"Конечно, меняется страна. Почти 30 лет прошло. Через 2 года будет 30 лет. Но, если, конечно, посмотреть в целом на советское поколение, мы успели создать средний класс. Инженеры, архитекторы, адвокаты, учителя - они хорошо одеты, у них нормальное питание, нормальный образ жизни. Но взяли, и это поломали. То есть достижение было - не было ни богатых – сверхбогатых, - ни сверхбедных. Ну, взяли и поломали. Горбачёв захотел по-другому", - заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

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