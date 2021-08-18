Зюганов рассказал о планах КПРФ в случае победы на выборах в Госдуму

Лидер партии напомнил о главных пунктах предвыборной программы коммунистов

В КПРФ заявили, что результаты жеребьевки, по итогам которой партия будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене на предстоящих думских выборах, говорят о ее поддержке высшими силами.

Жребий в понедельник в ЦИК тянул секретарь ЦК партии Александр Ющенко, и ему достался шар с номером один. Рассказывая об этом на пресс-конференции в Москве, Ющенко сообщил, что лишь накануне жеребьевки получил звонок от лидера КПРФ, который попросил его участвовать в процедуре. Сам же Геннадий Зюганов сегодня вновь напомнил о главных пунктах предвыборной программы коммунистов и рассказал о том, какие шаги предпримет партия в случае своей победы на сентябрьских выборах в Госдуму, передает "ТВ Центр".

"У нас 570 человек избраны по списку и избраны и лидеры многих партий и движений - впервые 56 организаций объединились и идут вместе на выборы. Впервые мы подготовили под это пакет законов и бюджет развития. Впервые мы прямо заявляем, что самыми главными первыми законами, которые мы внесем, будут образование для всех - гарантирует каждому молодому человеку бесплатное образование, вплоть до высшего, - и первое рабочее место. Будет внесен закон об удвоении прожиточного минимума, и все, что связано с гарантией трудовой деятельности и нормального отпуска", - заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram