ЦИК договорился с СПЧ и омбудсменом о взаимодействии на выборах

Стороны подписали соглашения

Глава Центризбиркома Элла Памфилова подписала сегодня соглашения о взаимодействии с Советом по правам человека и уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Они направлены на соблюдение прав граждан на предстоящих в сентябре выборах и обеспечение санитарных мер в ходе голосования, передает "ТВ Центр".

В рамках соглашения Элла Памфилова и Татьяна Москалькова подписали протокол, включающий положение об участии региональных уполномоченных по правам человека в контроле за проведением видеонаблюдения. Особое внимание было уделено реализации прав граждан в ходе дистанционного электронного голосования. Председатель Центризбиркома отметила, что высокий профессионализм и непредвзятость представителей СПЧ и федерального омбудсмена по правам человека - это дополнительная гарантия чистоты и прозрачности избирательной кампании.

"Вы все знаете, что для нас очень важно - это самое главное наша задача, чтобы выборы прошли максимально чисто, прозрачно. Чтоб никто не сомневался в достоверности результатов голосования и как следствие в легитимности избирательной кампании. Именно поэтому очень важно, чтобы наши партнеры помогли нам провести кампанию максимально чисто и корректно. Вот такое взаимодействие, квалифицированная реакция, профессиональная, непредвзятая, максимально объективная, она очень нужна. И в первую очередь она нужна нашим избирателям", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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