Ученые продолжат поиск места Ледового побоища

Специалисты РГО исследуют дно Чудского озера

Ученые Русского географического общества исследуют Чудское озеро в Псковской области. Цель миссии - определить точное место знаменитого Ледового побоища 1242 года. Тогда войско Александра Невского разгромило рыцарей Ливонского ордена. Водолазы с помощью самой современной техники изучают дно озера, надеясь обнаружить следы легендарной битвы.

- У меня шлем Александра Невского.

Алиса перешла в пятый класс и в этом году на уроках истории будет изучать подвиги великого князя. Бабушка решила отвести ее в музей.

Музей в деревне Самолва Псковской области устроен на берегу того самого Чудского озера, где Александр Невский почти 8 веков назад разгромил рыцарей-крестоносцев. Гениальный замысел полководца - дать бой на весеннем льду, под который провалились тефтонцы в тяжелой амуниции. Одно из самых загадочных сражений в российской истории вошло в летописи и учебники. Но где именно проходило знаменитое Ледовое побоище - неизвестно до сих пор.

"Предположений высказано и опубликовано о месте Ледового побоища более полутора десятков. Но они распределены по огромной площади, каждый исследователь, опираясь на свое представление, фокусировал свое внимание на каком-то участке", - сказал Айвар Степанов, научный сотрудник Института археологии РАН, научный руководитель экспедиции.

В год 800-летия со дня рождения Александра Невского ученые Русского географического общества предприняли еще одну попытку узнать историческую правду. Первая экспедиция под руководством военного историка Георгия Караева направилась к Чудскому озеру еще в 1958 году, чтобы обнаружить Вороний камень - остров, у которого, по преданиям, русский князь запланировал сражение. Но с тех времен уровень водоема поднялся на три метра, и остров искали водолазы. Теперь на помощь пришла современная техника.

"Мы предполагаем, что это тот самый легендарный Вороний камень, котором состоялась битва Александра Невского. При современном методе обработки мы можем видеть, что камень в форме птицы, летящего ворона", – заявил Алексей Анищенко, старший оператор глубоководных комплексов Центра подводных исследований Русского Географического общества.

3D-модель получена с помощью суперсовременного гидролокатора. Советские подводные археологи о таком могли только мечтать. Зато теперь в точно заданном квадрате можно начинать поиски артефактов.

"На экране сейчас видим небольшую аномалию, порядка 2 нанотесла, это маленький объект какой-то металлический, например, наконечник стрелы… лежит под тем местом, где проходил магнитометр", - сказал Сергей Луций, геофизик Центра подводных исследований Русского географического общества.

Это еще один сверхточный современный прибор. Он сообщает о концентрации металла. Задача ученых - просканировать все дно в районе Вороньего камня.

Составление магнитометрической карты – одно из самых сложных и скрупулезных археологических исследований. Катер должен двигаться по определённой траектории несколько километров, а потом развернуться и пойти в обратную сторону строго параллельно первой линии. И так по всему озеру. Потом по зафиксированным геометкам на дно спускаются водолазы.

Ученые надеются на новые открытия. Чудское озеро должно было сохранить на мягком торфяном дне следы легендарной битвы. И когда их найдут, это станет мировой сенсацией.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Чудское озеро, Псковская область.

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