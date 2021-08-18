Мишустин оценил торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана

Премьер находится с двухдневным рабочим визитом в республике

Михаил Мишустин находится с двухдневным рабочим визитом в Казахстане. В повестке - обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, а также встречи с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым, передает "ТВ Центр".

Сегодня глава российского кабинета министров в сопровождении премьера Аскара Мамина посетил офис цифрового правительства Казахстана, где ознакомился с его работой. Затем прошли переговоры, по итогам которых был подписан ряд совместных документов, по развитию сотрудничества в горнодобывающей и химической промышленности, в области железнодорожного транспорта и в других сферах.

Как отметил Михаил Мишустин, между нашими странами наращивается взаимодействие в инвестиционной сфере. Российский бизнес участвует в 32 крупнейших проектах в республике, а казахстанские коллеги активно инвестируют в нашу экономику. Кроме того, налажено совместное производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом заводе.

"Наше торгово-экономическое сотрудничество развивается неплохими темпами. По цифрам: в первом полугодии, по нашим данным, взаимный товарооборот вырос более чем на треть – это примерно 34% – и составил примерно 12 миллиардов долларов. По прогнозам, до конца года, как наши коллеги сегодня мне доложили, уровень должен достигнуть где-то 20 миллиардов долларов, что неплохо. В качестве перспективных направлений для увеличения объёмов торговли мы рассматриваем горнодобывающую промышленность, энергетику традиционную, включая возобновляемые источники энергии, мирный атом, а также информационно-коммуникационные технологии", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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