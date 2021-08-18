Сбежавший из Афганистана президент обратился к нации

Ашраф Гани заявил, что не хотел стать причиной кровопролития

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани сделал видеообращение к нации через Facebook. Он, в частности, подтвердил, что сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице. Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы* вошли в столицу", - сказал Гани.​​​

Он добавил, что намерен предпринять попытку возвращения в Афганистан - и случится она уже в скором времени.

Кроме того, Гани прокомментировал данные о том, что перед вылетом из Кабула он набил целый вертолет деньгами. Эти обвинения политик назвал совершенно безосновательными.

*"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram