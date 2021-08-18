Сбежавший из Афганистана президент обратился к нации

Ашраф Гани заявил, что не хотел стать причиной кровопролития
Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани сделал видеообращение к нации через Facebook. Он, в частности, подтвердил, что сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице. Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы* вошли в столицу", - сказал Гани.
Он добавил, что намерен предпринять попытку возвращения в Афганистан - и случится она уже в скором времени.
Кроме того, Гани прокомментировал данные о том, что перед вылетом из Кабула он набил целый вертолет деньгами. Эти обвинения политик назвал совершенно безосновательными.
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