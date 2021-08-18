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В Европе рухнули цены на газ

21:18
  • среда
  • 18 августа 2021

Причиной стали ложные сообщения о старте поставок по "Северному потоку - 2".

На форвардном рынке в Европе на десять процентов кратковременно снижались цены на газ, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
В Германии назвали сроки завершения "Северного потока - 2"

Началось падение примерно в 15:00 по Москве и продолжалось около двух с половиной часов. С 575 долларов за тысячу кубометров до 514 долларов - таким было падение стоимость сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF.

Вскоре котировки вернулись к отметкам, близким к 550 долларам. 

Уточняется, что причиной стали ложные сообщения о старте поставок топлива по газопроводу "Северный поток - 2".

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. Строительство завершено на 99%.

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