Британцы бьют тревогу - в их пабах заканчивается пиво

В ближайшее время ситуация может только ухудшиться

Как сообщает издание Daily Mail, пабы в Великобритании столкнулись с перебоями в поставках пива. В некоторых заведениях запасы уже практически иссякли.

Причины сложившейся ситуации в том, что в стране стало меньше занимающихся грузоперевозками водителей. Всё из-за пандемии COVID-19.

Сильнее всего пострадали сетевые бары, уточняется в материале. Их связывают обязательства с определенными пивными брендами. Небольшие бары же закупают напиток у местных производителей.

В ближайшие недели проблемы с поставками могут обостриться. Водители, которых и так мало, намерены объявить забастовку.

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