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Сдавшая ЕГЭ в 8 лет девочка пойдет на платное отделение в МГУ

22:51
  • среда
  • 18 августа 2021

Отец Алисы Тепляковой уже подписал договор

Отец 9-летней москвички Алисы Тепляковой, которая в возрасте восьми лет сдала ЕГЭ, подтвердил, что его дочери не хватило баллов для поступления на бюджет психологического факультета МГУ. Несмотря на это, мужчина уже подписал контракт с вузом, и девочка будет учиться на платном отделении.

По его словам, поступление в вуз после окончания школы - это "нормальное желание" ребенка. "Ну, в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать - в песочнице играть?" – заявил он в беседе с РБК.

Ранее девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете университета. Ей не хватило баллов для поступления на бюджет.

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