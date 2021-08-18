Сдавшая ЕГЭ в 8 лет девочка пойдет на платное отделение в МГУ

Отец Алисы Тепляковой уже подписал договор

Отец 9-летней москвички Алисы Тепляковой, которая в возрасте восьми лет сдала ЕГЭ, подтвердил, что его дочери не хватило баллов для поступления на бюджет психологического факультета МГУ. Несмотря на это, мужчина уже подписал контракт с вузом, и девочка будет учиться на платном отделении.

По его словам, поступление в вуз после окончания школы - это "нормальное желание" ребенка. "Ну, в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать - в песочнице играть?" – заявил он в беседе с РБК.

Ранее девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете университета. Ей не хватило баллов для поступления на бюджет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram