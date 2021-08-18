Падение стены в Подмосковье попало на видео

Сильный ветер повалил кирпичный забор промзоны

В Подольске на Комсомольской улице напротив ТЦ "Кварц" сильный ветер повалил кирпичный забор промзоны "Зингер". Падение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На видео красная каменная стена рушится во время движения транспорта. При падении кирпичи относит к проезжей части и поднимается пыль. ТВЦ.RU публикует кадры ЧП.

"Забор обвалился на тротуар, осколки попали и на проезжую часть региональной автодороги. Силами Подольского комбината благоустройства производится расчистка места обвала. Движение автотранспорта по дороге было частично перекрыто. По состоянию на 19:15 проезд расчистили", - сообщила администрация города в соцсетях.

Как пишет Telegram-канал "МотоПодольск", под обломки забора попал водитель мопеда. Судя по видео с места происшествия, мужчина жив.

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