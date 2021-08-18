В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29

Летчик погиб

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области. Как сообщили в Министерстве обороны, летчик погиб.

"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", - отметили в оборонном ведомстве.

Для установления причин катастрофы к месту падения самолета направлена комиссия Главного командования ВКС, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

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