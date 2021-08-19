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В ВОЗ рассказали об эффективности вакцинации против штамма "дельта"

08:19
  • четверг
  • 19 августа 2021

Прививка защищает от тяжелого течения заболевания

Вакцинация от коронавируса эффективна против штамма "дельта", сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
Число случаев коронавируса в мире превысило 207 миллионов

"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта", - приводит ее слова РИА Новости.

В настоящий момент "дельта"-штамм распространен в тех сообществах, где меньше вакцинированных людей, добавила эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса "дельта" распространяется быстрее, чем на него успевают реагировать. Он отличается высокой заразностью.

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