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Роспотребнадзор объяснил отсутствие лекарства от COVID-19

08:16
  • четверг
  • 19 августа 2021

От кори и бешенства также есть вакцины, но нет препаратов

Разработка препаратов для лечения заболевания занимает более длительное время, чем создание вакцин. Кроме того, это требует огромных средств. Поэтому упор делается на профилактику болезни, а не на ее лечение. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов пояснил, почему вакцины против COVID-19 созданы, а эффективного лекарства пока нет.
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Медик отметил, что фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса - все предполагали, что COVID-19 - сезонная инфекция.

"Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу. Поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся", - сказал Горелов в интервью РИА Новости.

Инфекционист напомнил, что есть примеры и других инфекций, против которых имеются вакцины, но нет препаратов. Это, в частности, корь и бешенство.

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