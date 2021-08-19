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Жителей Москвы предупредили о грозе и небольшом похолодании

08:35
  • четверг
  • 19 августа 2021

Ветер порывистый, до 17 м/с

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в московском регионе 19 августа. Гидрометцентр предупреждает об усилении ветра во время грозы до 17 метров в секунду. В связи с грозой и ветром утром в четверг в Москве еще действует объявленный накануне "оранжевый" уровень погодной опасности.
Гроза и ветер: москвичей предупредили об опасной погоде

Воздух в столице днем прогреется до 22-24 градусов тепла, в ночь на пятницу температура опустится до 14 градусов. В Подмосковье днем - до 30 градусов тепла, ночью - от 11 до 16 градусов. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба.

Ранее жителей столицы предупредили, что к выходным похолодает. Температура опустится сразу на 8–10 градусов ниже пиковых показателей, зафиксированных 17 и 18 августа. В столице столбики термометров уже не поднимутся выше 20–22 градусов тепла, отмечают метеорологи.

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