Жителей Москвы предупредили о грозе и небольшом похолодании

Ветер порывистый, до 17 м/с

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в московском регионе 19 августа. Гидрометцентр предупреждает об усилении ветра во время грозы до 17 метров в секунду. В связи с грозой и ветром утром в четверг в Москве еще действует объявленный накануне "оранжевый" уровень погодной опасности.

Воздух в столице днем прогреется до 22-24 градусов тепла, в ночь на пятницу температура опустится до 14 градусов. В Подмосковье днем - до 30 градусов тепла, ночью - от 11 до 16 градусов. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба.

Ранее жителей столицы предупредили, что к выходным похолодает. Температура опустится сразу на 8–10 градусов ниже пиковых показателей, зафиксированных 17 и 18 августа. В столице столбики термометров уже не поднимутся выше 20–22 градусов тепла, отмечают метеорологи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram