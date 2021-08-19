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Украинский экономист: Меркель "развела" Киев

08:41
  • четверг
  • 19 августа 2021

Канцлер забрала "весь транзит газа у дурных украинцев"

Ангела Меркель "развела" Украину в вопросе поддержки проекта "Северный поток – 2" и обеспечила интересы только Германии. Такое мнение высказал украинский экономист Юрий Атаманюк.

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"Германия — молодцы, Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию", - заявил Атаманюк в эфире телеканала "Наш".

По его словам, теперь энергетическая безопасность Европы будет зависеть от Германии, так как она стала основным газовым хабом. Благодаря этому Берлин обеспечил энергией немецкие предприятия и гарантировал рост промышленности. Украина же, уверен Атаманюк, получила лишь кредиты под высокие проценты, отток рабочей силы и рухнувшую промышленность.

"При этом она как сильный дипломат считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели по классике вот полностью", - заключил экономист.

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