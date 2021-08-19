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Треть россиян перестала обращаться к врачам с жалобами на здоровье

09:02
  • четверг
  • 19 августа 2021

Недовольство вызывает качество работы медучреждений

Треть россиян сознательно отказались обращаться к врачам в прошлом году. 34,8% из них назвали в качестве причины неудовлетворительную работу медицинских учреждений. Такие данные приводит МК со ссылкой на ежегодный отчет "Комплексное наблюдение условий жизни населения" Росстата.

Еще четверть из тех, кто отказался обращать к врачам, усомнились в эффективности лечения. 16% не дошли до поликлиники из-за отсутствия свободного времени, почти столько же – из-за убежденности в том, что лечение возможно только на платной основе.

"В период пандемии многие учреждения здравоохранения перепрофилировались на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Несмотря на рост тревожности граждан заразиться в поликлиниках, звучавшие призывы не посещать медицинские организации без крайней необходимости, очереди на прием к врачу и проведение исследований существенно увеличились. Как следствие, возросло недовольство пациентов работой медорганизаций и качеством оказываемых медицинских услуг", - объясняет научный сотрудник отдела прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", кандидат медицинских наук, Игорь Склянник.

МК со ссылкой на опросы ВЦИОМ отмечает, что за последние 15 лет доля россиян, которые обращаются за медпомощью по ОМС, медленно снижается. Более чем в 2 раза выросла популярность платных медицинских услуг.

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