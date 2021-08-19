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Раскрыт новый способ обмана российских ипотечников

08:44
  • четверг
  • 19 августа 2021

Создаются поддельные сайты

Аферисты изобрели новый способ обмана российских ипотечников. Мошенники предлагают гражданам оформить документы для операций с недвижимостью на поддельных сайтах, многие из которых очень похожи на портал госуслуг. После чего деньги с банковских карт крадутся.

"Согласно нашим данным, регистрация подобных сайтов началась еще в 2020 году: в октябре зарегистрировали 65 доменов, еще 50 появились в ноябре, а с мая по июль 2021 года мы обнаружили 34 ресурса", - рассказал РИА Новости директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

На этой неделе россиян предупредили об еще одном способе обмана мошенниками. Они начали звонить бухгалтерам компаний под видом генерального директора и просить срочно перевести деньги фирмы. Для общения по видеосвязи используется технология "дипфейк".

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