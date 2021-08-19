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Шойгу на танке Т-80 проверил трассу полигона в Алабине

09:09
  • четверг
  • 19 августа 2021

Инспекция прошла в преддверии "Армейских международных игр - 2021"

Сергей Шойгу лично опробовал модернизированный танк Т-80БВМ, а заодно и трассу, подготовленную к конкурсу "Танковый биатлон". Глава Минобороны проехал на боевой машине по полигону в Алабине, результатом министр остался доволен.
Шойгу рассказал о внутренней угрозе для страны

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в преддверии начала "Армейских международных игр - 2021" лично опробовал трассу самого зрелищного конкурса "Танковый биатлон", управляя танком Т-80БВМ", - рассказали журналистам в Минобороны.

"Танковый биатлон" в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября. В нем примут участие команды 22 стран. Сергей Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021. Глава Минобороны пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин, передает TVC.ru.

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