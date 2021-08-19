Есть пострадавшие

В Москве устраняют последствия мощного урагана, который обрушился на город минувшим вечером. Всего за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков. Шквалистый ветер валил деревья, сносил крыши, перебираться по некоторым дорогам приходилось буквально вплавь. В Подольске под натиском стихии и вовсе рухнула кирпичная стена.

Шквалистый ветер, скорость которого достигала 25 метров в секунду, сметал всё на своём пути. Сгибал вековые деревья до земли. Вырывал крыши с домов - словно те картонные. На кадрах, снятых очевидцами, сложно даже рассмотреть соседние дома, настолько плотная стена дождя. Ураган накрыл столичный регион за считанные минуты. Чуть более чем за час на Москву обрушилась четверть месячной нормы осадков.

Особенно досталось юго-востоку столицы. Там ветер чуть не сдул рабочих, трудившихся на одной из строек. Спасаясь от непогоды, им пришлось выпрыгивать из раскачивающихся люлек. А вот новостройку ураган не пощадил - буквально выгрызал куски от дома. Зацепило и Подмосковье. Кадры из Подольска. Натиска шквалистого ветра не выдержал трёхметровый кирпичный забор. Обрушился, словно детский конструктор. Пострадал один человек - в это время он как раз проезжал мимо на скутере. В центре столицы разгул стихии едва не закончился трагедией для прогуливающихся людей. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как металлическая пластина стремительно взлетает в воздух и столь же быстро летит в компанию из троих человек. Впрочем, каким-то чудом лист профнастила всё же никого не зацепил.

О возможных опасностях разгула стихии накануне жителей столицы предупредили МЧС. Всё под контролем и у городских служб - они так же приведены в боевую готовность. Скопления воды на магистралях и в низинах оперативно ликвидированы. С улиц вывезены упавшие ветки и деревья. Общественный транспорт сейчас работает без перебоев. Впрочем, москвичей по-прежнему просят оставаться бдительными. В четверг в столичном регионе вновь ожидаются дожди.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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