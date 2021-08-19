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Уровень реки Амур в Хабаровске превысил опасную отметку

11:47
  • четверг
  • 19 августа 2021

Число затопленных участков растет

Тревожная паводковая ситуация складывается в Хабаровске. Уровень Амура перешагнул опасную отметку в шесть метров.

В черте города растет число затопленных дорог, домов и участков, еще сложнее обстановка в островной части краевого центра. Транспортное сообщение с большой землей временно прекращено, местные жители фактически оказались в водном плену, сообщает "ТВ Центр".

Мобильные бригады МЧС ведут круглосуточное дежурство в опасной зоне и оказывают людям всю необходимую помощь. Пик паводка ещё впереди, ожидается, что до конца недели Амур поднимется до 6 с половиной метров.

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