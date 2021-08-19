Талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве

Тем временем число участников сопротивления растет

В новое афганское правительство войдут представители прежнего режима - такое обещание дали захватившие страну талибы ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация). Однако, вопреки заявлениям о победном окончании войны, боевикам до сих пор не удаётся взять провинцию Панджшер. Число участников сопротивления растёт, они уже обратились к странам Запада с просьбой прислать им оружие. Тем временем в США президент и глава Пентагона цинично признали: падение проамериканского режима и хаос после вывода войск были неизбежны.

В НАТО признали - с воскресенья в аэропорту погибли 12 человек. На самом деле жертв давки и пуль американских солдат может быть больше. Президенту Байдену в интервью телеканалу ABC пришлось отвечать на крайне неприятные вопросы. Он пытался сохранить лицо, говорил, что решение о выводе войск было верным, и что ситуация в Кабуле сейчас под контролем. Но в итоге признал - в Афганистане царит настоящий хаос, и это было ожидаемо.

"Я не думаю, что с этим можно было бы справиться лучше, чем сейчас. Нам еще предстоит оглянуться назад и разобраться, что произошло. Но идея, что каким-то образом был способ уйти без того, чтобы не последовал хаос - я не знаю, как это можно сделать", - сказал Байден.

Практически одновременно брифинг в Пентагоне давал министр обороны. Слова другие, но смысл тот же. Разведка предполагала, что талибы захватят власть в Афганистане, но сильно ошиблась со сроками. И снова обвинения в адрес афганской армии.

"У сил безопасности Афганистана были все возможности - необходимая подготовка и средства, чтобы защищать свою страну. Но все свелось к вопросу о воле руководства. И ни я, ни кто-либо другой не мог предвидеть столь стремительного развала армии всего за 11 дней", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Однако, как теперь выясняется, некоторые регулярные части все-таки сохраняют боевой дух и уже примкнули к обосновавшемуся в провинции Панджшер Ахмаду Масуду. 32-летний сын легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда еще подростком поклялся отомстить за отца, который погиб в результате теракта, устроенного талибами. Образование Масуд-младший получил в Англии, а теперь собирает под своим началом силы, оппозиционные талибам и просит помощи за рубежом.

В Афганистане издавна воевать умеет практически все мужское население. Но теперь те, кто сотрудничал с американцами, хотят покинуть страну - с ними талибы церемониться не будут и уже продемонстрировали это в ряде провинций. Как и отношение к женщинам, хотя изначально декларировали, что они получат право на образование и работу.

"Я работала на телеканале шесть лет. Но с приходом талибов многое изменилось. Я набралась храбрости и пошла в офис, но вооруженные люди сказали мне, что теперь новые правила, работать я не могу и должна отправиться домой. Обращаюсь ко всему миру: я боюсь за свою жизнь, помогите мне!" – говорит журналист Шабнам Давран.

США заявляют, что делают все возможное для эвакуации своих союзников и одновременно призывают афганцев не приезжать в аэропорт во избежание паники и давки. Обещают оказывать гуманитарную помощь и тут же ограничивают финансирование и замораживают счета под предлогом сохранности средств от талибов. Тем временем организованный Вашингтоном хаос только нарастает.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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