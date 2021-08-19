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Берег Волги под Нижним Новгородом усеяло мертвой рыбой

12:39
  • четверг
  • 19 августа 2021

Причина устанавливается

Жуткие кадры публикуют жители Нижегородской области: берега Волги усеяны мёртвой рыбой. В сбросе химикатов подозревают проходивший мимо танкер. Однако в местном пароходстве всё отрицают. Проверку начал Росприроднадзор.

Тысячи мертвых рыб на берегу Волги и в акватории. Неприятный запах уже ощущается в ближайших деревнях.

Журналисты выяснили, что данный танкер сейчас уже в тысячах километров от Нижегородской области. Он принадлежит Волжскому речному пароходству и занимается перевозкой нефтепродуктов. В компании уверяют, что никаких сбросов не было. Росприроднадзор начал предварительную поверку:

"Межрегиональным управлением Росприроднадзора принято решение о выезде специалистов на место замора рыбы. В случае установления факта загрязнения реки будут приняты исчерпывающие меры реагирования в соответствии с имеющимися полномочиями".

Чтобы найти причину массовой гибели речных обитателей, понадобятся лабораторные исследования воды и грунта.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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