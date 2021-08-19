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В Москве обсудили развитие волонтерского движения

12:20
  • четверг
  • 19 августа 2021

Пандемия показала, насколько оно важно

Развитие волонтёрского движения обсудили в Москве за круглым столом. Среди основных тем - механизмы работы организаций и проблемы, с которыми сталкиваются активисты.

Участники отмечают: деятельность добровольческих организаций включает самый разный спектр. Важно понять, что необходимо менять на федеральном и региональном уровне для их эффективной работы. Спикеры подчеркнули: пандемия показала, насколько важны волонтёрские движения.

"Важно, чтобы люди чувствовали, что они управляют своей страной. Что они влияют, решают, и чем больше будет у нас небезразличных людей, которые будут принимать участие в различных громадных сферах деятельности, тем лучше мы будем жить. Поэтому ещё раз спасибо всем нашим волонтёрам", - заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

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