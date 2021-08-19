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Госпереворот или попытка спасти СССР: августовскому путчу - 30 лет

12:14
  • четверг
  • 19 августа 2021

Споры об историческом значении тех дней продолжаются до сих пор

30-летие попытки госпереворота, известного как "августовский путч", вспоминают сегодня в стране. В 91-м году группа членов правительства и силовых структур попытались отстранить от власти президента Горбачёва и предотвратить распад СССР. В Москву вошли танки. Однако планам ГКЧП не суждено было сбыться.
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Даже завораживающий танец маленьких лебедей, вряд ли мог отвлечь советских граждан от больших проблем большой страны. Это то, что утром 19 августа 1991 люди увидели по телевизору вместо привычных новостей. А в это время под музыку Чайковского в Москву входили танки. Позже новости все же вышли в эфир.

Это войдет в историю, как ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению. Вице-президент СССР, премьер-министр, силовики и ряд других высших должностных лиц страны берут власть в свои руки. Горбачев спецназом КГБ блокирован на своей даче в Форосе. Люди воспринимают это как госпереворот и начинают выходить на улицы.

Но был ли это госпереворот или, напротив, попытка спасти страну, которая трещала по швам, спорят до сих пор. Шесть республик - Прибалтика в полном составе, Грузия, Армения и Молдавия уже открыто заявили, что не хотят больше жить под началом Москвы. Остальные решили подписать новый союзный договор, который по факту означал распад СССР. Ни общего бюджета, ни налогов, ни земли, зато суверенитета - сколько возьмешь.

Но людям рассказывали, что новый союзный договор - это просто другая форма все того же единого пространства.

"Ничего плохого в этом нет, на самом деле, все эти границы будут условными, мы так же спокойно будем друг к другу ездить в гости, у нас будет общая экономика и так далее, и так далее. Мало кто знает, что тогда же обсуждались проекты, например, внимание: сохранения общей валюты сохранения общей армии, общего оборонного пространства, потом про это быстро забыли", - рассказал политолог Сергей Михеев.

А ведь весной того же 91-го на всенародном референдуме почти 80 процентов граждан высказались за сохранение СССР. Хотя Союз и нуждался в срочной реанимации. Страна в глубочайшем кризисе - политическом и экономическом. А на окраинах империи жесточайшие межнациональные конфликты. 

Но люди восприняли ГКЧП совсем по-другому. Как попытку старых коммунистов вернуть тоталитарное прошлое. В Белом доме, тогда здании Верховного Совета РСФСР, ожидая штурма, забаррикадировались президент России Ельцин и его окружение. На защиту демократии вышли тысячи москвичей.

На штурм Белого дома заговорщики так и не решились. Хотя без крови не обошлось. В ночь на 21 августа на Садовом кольце столкновения. Среди гражданских трое погибших. Утром путчисты выводят войска из города. ГКЧП провалился. Его организаторы арестованы. Горбачев триумфально возвращается в Москву.

"Заговорщики просчитались. Они недооценили главного, то что народ за эти, пусть и очень трудные годы, стал другим. Он вдохнул воздух свободы", - сказал он.

Которая, впрочем, обошлась слишком дорого. Всего через три с половиной месяца после ГКЧП, в декабре 1991-го, Советский союз прекратил свое существование.

Александр Огородников, "ТВ Центр".

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