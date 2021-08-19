Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы

Работы идут в шести районах

Сергей Собянин на своем персональном сайте представил основные проекты благоустройства северо-запада столицы. По его словам, в Митино будут приведены в порядок бульварные зоны, которые связывают микрорайоны 4, 5, 6 и 7. Вдоль обновленных прогулочных маршрутов появятся газоны и цветники, деревья и кустарники. Освещать дорогу будут 500 новых светильников. Кроме того, в районе будет проложена экотропа.

"Существующий веломаршрут продлим до ландшафтного парка "Митино", организуем места для активного отдыха - среди них 28 обновленных детских и спортивных площадок, площадка для панна-футбола и настольных игр. Реконструкция прогулочных дорожек и тротуаров в 4 и 5 микрорайонах уже практически завершена", - написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Он также сообщил, что в районе станций МЦД-2 "Волоколамская" и "Пенягино" была обустроены новые дорожки, обновлены газоны и установлено освещение.

В Строгино сейчас идет благоустройство двух скверов. Общая площадь работ составляет 4 гектара. Кроме того, в районе Северное Тушино была приведена в порядок пешеходная зона бульвара на ул. Туристская, которая связывает жителей микрорайонов 3 и 5 со станцией метро "Сходненская". В районе Покровское-Стрешнево был взят в работу сквер возле театра танца "Гжель". Также в Хорошево-Мневниках проходит благоустройство сквера по ул. Берзарина и пешеходная зона между дворовыми территориями (ул. Берзарина, д. 1-9). Еще два проекта реализуется в Щукино.

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