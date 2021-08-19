Зеленский объявил о строительстве "большого украинского флота"

Планы президента должны воплотиться к 2035 году

Большая программа по развитию военно-морского флота Украины будет реализована к 2035 году. Сейчас создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров, планируется начать развитие военно-морских баз, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Что касается нашего военно-морского флота - сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году - строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности - он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий - до 2035 года", - сообщил Зеленский журналистам.

Украинский лидер отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий – это часть программы "деоккупации Крыма". С этой целью, по словам Зеленского, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей, пишет сайт украинского президента.

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