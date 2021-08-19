Сергунина: Брать книги в библиотеках Москвы теперь можно по электронному читательскому билету

Его можно оформить в любой библиотеке или на mos.ru

Москвичи теперь могут брать книги в библиотеках по электронному читательскому билету. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"В Москве сделан еще один важный шаг, связанный с цифровизацией библиотек. Достаточно показать библиотекарю штрихкод на экране мобильного устройства", - сказала она.

Оформить единый читательский билет можно бесплатно в любой столичной библиотеке. Также получить электронную версию можно на портале mos.ru.

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