Вакцина "Спутник V" претерпела модификацию

Говорить о степени эффективности вакцины еще рано
Центр имени Гамалеи модифицировал вакцину "Спутник V" под штамм "Дельта".
"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - заявил "Интерфаксу" глава центра Александр Гинцбург.
Однако говорить о степени эффективности вакцины еще рано. Необходимы исследования.
"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше против него, априори никто сказать не может", - добавил ученый.
Гинцбург отметил, что высокая смертность при снижении уровня заболеваемости связана с доминированием в России именно штамма "Дельта".
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