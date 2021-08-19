ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вакцина "Спутник V" претерпела модификацию

10:21
  • четверг
  • 19 августа 2021

Говорить о степени эффективности вакцины еще рано

Центр имени Гамалеи модифицировал вакцину "Спутник V" под штамм "Дельта".
Гинцбург нашел средство против штамма "дельта"

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", - заявил "Интерфаксу" глава центра Александр Гинцбург.

Однако говорить о степени эффективности вакцины еще рано. Необходимы исследования.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности "дельта"-штамма, а будет ли она лучше против него, априори никто сказать не может", - добавил ученый.

Гинцбург отметил, что высокая смертность при снижении уровня заболеваемости связана с доминированием в России именно штамма "Дельта".

 
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.