Русофобам запретят въезд в Россию

Это ответ на проявления русофобии на постсоветском пространстве

Российские границы закроют для русофобов. Законопроект, подготовленный депутатами "Единой России", предусматривает запрет на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду.

Изменения планируется внести в Федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. Предложенную депутатами от "Единой России" концепцию полностью поддерживает МВД, сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. При этом запрет на въезд не означает индульгенцию, подчеркнул депутат - каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Хинштейн напомнил, что именно об этом говорил накануне министр иностранных дел Сергей Лавров со своими коллегами из Киргизии и Казахстана, передает РИА Новости.

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