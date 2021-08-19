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Зеленский перенес встречу с Байденом

10:56
  • четверг
  • 19 августа 2021

У президента Украины напряженный график

Президенту США Джо Байдену придется запастись терпением: украинский лидер Владимир Зеленский не сможет с ним встретится 30 августа. Программа зарубежного визита президента Украины расширилась, так что переговоры с американским лидером перенесены на 31 августа,  заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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"В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США, президента Байдена и президента Зеленского, состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день", - заявил министр на брифинге.

Кулеба пояснил, что формат встречи президентов теперь предусматривает не только встречу делегаций.  Лидеры государств  также проведут переговоры с глазу на глаз, передает ТАСС.

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