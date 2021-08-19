Коронавирусом в России заболели еще 21058 человек

Выздоровели 24017 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21058 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончался за сутки 791 человек, выздоровели 24017 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2142. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1563 человека, в Подмосковье - 949.

За весь период пандемии в стране выявлен 6684531 случай инфекции. Умерло 173700 пациентов. Выздоровели 5963054 человека.

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