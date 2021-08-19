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Россиянин забыл во дворе чемодан с 15 миллионами рублей

11:20
  • четверг
  • 19 августа 2021

Пропажу вернули

Житель Биробиджана (Еврейская автономная область) забыл во дворе многоквартирного дома чемодан с 15 миллионами рублей.

Инцидент произошел утром 19 августа. Мужчина, торопясь в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал.

Чемодан одиноко простоял во дворе несколько часов и привлек внимание полицейских. Они решили осмотреть его и нашли внутри деньги, планшет и другие личные вещи.

Вспомнив о деньгах, мужчина позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и стоящих рядом сотрудников полиции.

Мужчине вернули чемодан с деньгами. Он пообещал стражам правопорядка внимательнее следить за своими вещами, сообщили в региональном управлении МВД. 

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