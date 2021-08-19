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В аэропорту Кабула за четыре дня погибли 12 человек

11:19
  • четверг
  • 19 августа 2021

Талибы* просят афганцев покинуть территорию аэропорта

В результате стрельбы и давки в аэропорту Кабула с 15 августа погибли 12 человек. Такие данные приводит телеканал Sky news со ссылкой на представителей запрещенного в России движения "Талибан".

Боевики призвали тех, у кого нет законных оснований для выезда из Афганистана, покинуть территорию аэропорта. Они заверили, что не представляют никакой угрозы для афганцев.

Sky news отмечает, что в районе аэропорта утром были слышны выстрелы и взрывы.

Талибы установили полный контроль над Афганистаном, взяв 15 августа Кабул. Президент страны Ашраф Гани бежал из страны. После прихода к власти талибов в Кабуле началась паника - тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт столицы. Многие пытались зацепиться за взлетающие самолеты. Несколько человек погибли, сорвавшись с большой высоты.

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