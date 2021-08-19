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Талибы открыли огонь на митинге в Асадабаде

11:50
  • четверг
  • 19 августа 2021

Есть погибшие

Талибы (организация "Талибан" запрещена в России – прим. ред.) устроили стрельбу на митинге в честь Дня независимости страны в афганском городе Асадабад (провинция Кунар).

По информации агентства Reuters, в результате стрельбы и последующей за ней давки погибли несколько человек.  Число погибших уточняется.

В середине августа террористическая организация "Талибан" захватила власть в Афганистане. 15 августа боевики без боя заняли Кабул. После прихода к власти талибов в Кабуле началась паника - тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт столицы. Многие пытались зацепиться за взлетающие самолеты. Несколько человек погибли, сорвавшись с большой высоты.

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