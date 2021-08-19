Патрушев потребовал ужесточить контроль за автошколами

Число аварий на дорогах остается значительным

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения обсуждались на совещании, которое провел в Сибирском федеральном округе в Сибирском федеральном округе секретарь Совбеза России. Николай Патрушев обратил внимание на необходимость усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах.

"Всего на территории округа в 2020 году вынесено более 10 миллионов постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Данная статистика свидетельствует о том, что нужно больше внимания уделять профилактической работе с водителями, усилить контроль за их подготовкой в автошколах", - сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул: несмотря на снижение в СФО основных показателей аварийности на дорогах, число происшествий остается значительным. Патрушев отметил, что на безопасность дорожного движения также влияет качество и обустроенность дорожной сети, передает "Интерфакс".

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