Цифровой паспорт участка поможет эффективнее следить за здоровьем москвичей

И повысит качество оказания медицинской помощи

Московские терапевты и педиатры будут следить за здоровьем горожан с помощью цифрового паспорта участка. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря возможностям единой цифровой платформы мы сделали еще один важный шаг в цифровизации столичной медицины и запустили новый сервис во всех взрослых и детских поликлиниках города - цифровой паспорт участка. И это не просто инструмент, а полноценная аналитическая система, где содержится перечень всех пациентов, прикрепленных к каждой поликлинике, и широкий набор данных в целом по участку и отдельно по каждому пациенту", - сказала Ракова.

Теперь участковые врачи смогут отслеживать динамику изменений в показателях здоровья своих пациентов, видеть, к кому из них вызывали скорую, кого госпитализировали, а также результаты анализов. По словам Раковой, это позволит быстрее принимать решение о назначении дополнительных исследований и в целом повысит качество оказания медицинской помощи.

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