Шесть сетей аптек присоединились к программе "Миллион призов"

Розыгрыш призов будет проходить с 18 по 20 сентября

Голосующие онлайн москвичи смогут потратить баллы "Миллиона призов" в сетевых аптеках. К акции "#ВыбираемВместе" присоединились шесть сетей аптек.

"Выигравшие призовые баллы участники акции смогут использовать их при покупке лекарств, косметических средств, а также различных медицинских изделий", - сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Розыгрыш призов будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября 2021 года. Горожане смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Их можно будет обменять на покупки у партнеров акции.

Узнать подробности об онлайн-голосовании можно в спецпроекте mos.ru.

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