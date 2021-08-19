Москву удивил "запрет" ЕС России влиять на Афганистан

Брюсселю предложили попробовать претворить его в жизнь

Россию удивило заявление главы дипломатии ЕС в связи с ситуацией в Афганистане. По словам Жозепа Борреля, Брюссель не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на эту страну. Еврочиновники все дальше уходят от реальности, отметили в МИД России.

"Это еще одна демонстрация "реализма" в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее, наши западные партнеры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

Дипломат предположил: Брюссель исходит из того, что после бегства США и союзников из Афганистана запрещенная в России организация "Талибан" будет беспрекословно исполнять все указания из Брюсселя. Что же касается попыток Брюсселя ограничить российское влияние – пусть попробует, приводит комментарий Грушко "Интерфакс".

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