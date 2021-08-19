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В Тюмени нашли тело школьницы, которая ушла к соседям и пропала

12:27
  • четверг
  • 19 августа 2021

Девочка пропала в конце июня

В Тюмени обнаружили тело пропавшей в конце июля восьмилетней школьницы.

"Обнаруженное в Тюмени тело ребенка предположительно принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты", - сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Как сообщали местные СМИ, она пошла в соседнее здание на улице Судостроителей, чтобы поймать интернет, но домой так и не вернулась.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что выплатит полмиллиона рублей за информацию, которая поможет найти девочку. МВД сообщило, что готово выплатить один миллион рублей.

Ребенка искали полтора месяца сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Расследование дела находится под контролем центрального аппарата СКР.

Как сообщает Telegram-канал "Тюмень № 1", расчлененные останки девочки лежали в мешке, который нашли камышах на заправке на Дамбовской улице — это в двух километрах от ее дома. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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