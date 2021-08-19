Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 209 миллионов

Выздоровели около 188 миллионов пациентов

Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире за время пандемии превысило 209 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной на утро 19 августа, в мире зарегистрировано 209 308 033 зараженных коронавирусом. Более 188 миллионов пациентов выздоровели. Число жертв связанных с COVID-19 заболеваний за время пандемии достигло 4 393 014 человек, сообщает университет.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему США – там зарегистрировано 37 155 127 случаев. На втором месте Индия, здесь заболели 32 332 258 человек. В Бразилии, которая на третьем месте, насчитывается 20 457 897 заболевших.

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