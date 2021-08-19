ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 209 миллионов

12:32
  • четверг
  • 19 августа 2021

Выздоровели около 188 миллионов пациентов

Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире за время пандемии превысило 209 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
Число случаев коронавируса в мире превысило 207 миллионов

По информации, полученной на утро 19 августа, в мире зарегистрировано 209 308 033 зараженных коронавирусом. Более 188 миллионов пациентов выздоровели. Число жертв связанных с COVID-19 заболеваний  за время пандемии достигло 4 393 014 человек, сообщает университет.

Лидируют по числу заразившихся по-прежнему США – там зарегистрировано 37 155 127 случаев. На втором месте Индия, здесь заболели 32 332 258 человек. В Бразилии, которая на третьем месте, насчитывается 20 457 897 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.