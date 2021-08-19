Путин заявил о впечатляющем объеме строительства в Дагестане

Президент пообщался с Сергеем Меликовым

Вопросы социально-экономического развития Дагестана в четверг по видеосвязи обсудил Владимир Путин с временно исполняющим обязанности главы республики Сергеем Меликовым, сообщает "ТВ Центр".

Докладывая о ситуации с коронавирусом, Меликов подчеркнул - в регионе увеличивают объемы тестирования, растут темпы вакцинации. Острой проблемой в республике пока остается отсутствие инфраструктуры в отдельных районах - это тормозит реализацию инвестпроектов и развитие туристической отрасли.

Среди приоритетных задач - реконструкция очистных сооружений, обновление электросетей, поддержка сельского хозяйства, строительство дорог - для этого Дагестану требуется дополнительное финансирование из федерального бюджета.

"У нас, вы знаете об этом, ресурсы соответствующие в рамках всей страны выделены на инфраструктуру: там 500 миллиардов и еще 150 из другого источника. Поэтому в целом средства есть, нужно в эти программы вписаться. Я соответствующее поручение обязательно правительству сформулирую. В целом Дагестан развивается. Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы Российской Федерации. Промышленное производство растет, сельское хозяйство немножко подрастает. Но что особенно радует – это наличие инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что благодаря этим инвестиционным проектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа – поменять к лучшему ситуацию на рынке труда", - отметил Путин.

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