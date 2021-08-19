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В московских поликлиниках заработал цифровой паспорт участка

15:04
  • четверг
  • 19 августа 2021

Он поможет эффективнее следить за здоровьем москвичей

Московские терапевты и педиатры теперь смогут следить за здоровьем горожан онлайн. Во всех столичных поликлиниках заработал цифровой паспорт участка, сообщает "ТВ Центр".

Благодаря такому сервису участковые врачи могут видеть не только перечень заболеваний и проводимое лечение пациента, но и данные, когда человеку вызывали скорую помощь, госпитализировали, проводили лабораторные исследования. Медики детских поликлиник также смогут спланировать прививки и профилактический осмотр ребенка. В целом уникальная система заменит собой тысячи бумажных карт и будет помогать в лечении.

"Врач видит любые изменения, которые есть у пациентов в этой электронной карте, и в этом участке, и соответственно принимает быстрые решения. Таким образом, появляется возможность раннего выявления патологий и назначения правильного раннего лечения для пациента", - рассказал главный врач детской городской поликлиники № 122 Александр Брагин.

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