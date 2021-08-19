За последнее десятилетие мы возвели более 140 спортивных сооружений - Собянин

Над какими объектами работа идёт сейчас?

Новый современный ледовый дворец ЦСКА построят на Ленинградском проспекте. Об этом в четверг заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что развитие массового и профессионального спорта для столицы - приоритетная задача. Так, за последние 10 лет в городе было построены более 140 спортивных сооружений.

Гордость Олимпиады-80 – конноспортивный комплекс "Битца" - на глазах у спортсменов и тренеров рождается заново. Реконструкция идет параллельно с тренировками. Но никто не жалуется, ведь главное - результат.

"Мы пугались и очень долго переживали, что здесь построят жилой сектор. Все трудности и некоторые неудобства уходят на второй план, потому что мы прекрасно понимаем, что это не быстро. Но мы видим первые успехи, первые изменения", - говорит тренер ГБУ "СШ "Битца" Москомспорта Татьяна Варина.

Конюшни теперь не узнать. Вместо холодного бетона - экологичное и теплое дерево. Современные инженерные коммуникации с обогревом позволяют задавать необходимую температуру. Большие удобные мойки. А скоро еще поставят и солярии со специальными лампами для комфортной сушки лошадей. К двум отремонтированным конюшням построили еще одну на 103 денника.

Другой теперь здесь будет и помощь. Вместо старого здания ветклиники - новое с самым современным оборудованием, собственной лабораторией. И операционной.

Лошадей теперь не только не придется возить в другие центры. Судя по всему, эта клиника станет самой популярной в городе. Такого эндоскопического оборудования с видеокамерой высочайшей четкости в столице больше нет ни в одном ветеринарном центре.

"Это самое лучшее оборудование, которое позволит нам, когда мы начнем работать, производить очень сложные высокотехнологичные операции, помогать нашим лошадям лечиться от болезней, быстрей возвращаться в строй и получать какие-то хорошие спортивные результаты и побеждать", - рассказал заведующий ветеринарной лечебницей ГБУ "СШ "Битца" Москомспорта Кирилл Мануйлов.

О соревнованиях мирового уровня здесь уже мечтают не один год. Ведь олимпийский опыт забыть невозможно. Поэтому реконструкция комплекса идет с прицелом на масштабные мероприятия. Все основные песчаные поля теперь с нижним поливом, чтобы песок всегда был влажным. А ограждения - из специального английского пластика, чтобы лошади и наездник не получали травмы. Раньше они были металлические.

"Не просто восстановить. А уже на современном уровне создать его. Дополнительные спортивные сооружения, оборудование спортивное. Так, чтобы можно было проводить любые международные соревнования. Но самое главное, чтобы он был популярным среди жителей Москвы, они его любят, знают", - отметил Собянин.

В Москве все больше возможностей для занятия спортом. За последние 10 лет в городе возвели более 140 спортивных сооружений. Уже чуть ли не в каждом районе города есть свой знаковый объект.

Дворец водных видов спорта в Лужниках поражает своим размахом. На огромной территории сразу несколько бассейнов, в том числе и под открытым небом. Аквапарк и водные аттракционы. Центр современного пятиборья в районе Северный стал самым крупным в Европе. В распоряжении столичных спортсменов — конноспортивный и легкоатлетический манежи, 50-метровый бассейн, помещения для стрельбы из лука и пневматического оружия.

В четверг Сергей Собянин рассказал на своей странице в соцсети, что развитие массового и профессионального спорта - приоритетная задача: "Рад, что даже в непростые времена наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, и все без исключения москвичи могут заниматься в детских спортшколах, ФОКах и парках. Сейчас развиваем спорткластер в "Лужниках", пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновляем конноспортивный комплекс "Битца". На Ленинградском проспекте будет новый Ледовый дворец ЦСКА. До конца года планируем закончить строительство нового спорткомплекса в Мнёвниковской пойме".

Ледовый дворец ЦСКА на Ленинградском проспекте уже давно физически и морально устарел. Последний матч здесь состоялся в марте этого года. Правительство Москвы примет в собственность имущественный комплекс дворца с четырьмя открытыми теннисными кортами.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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