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На Москве-реке спасатели отработали тушение пожара

15:06
  • четверг
  • 19 августа 2021

Как проходили учения?

На Москве-реке прошла совместная тренировка спасательных и поисковых служб. Отрабатывали внештатные ситуации, сообщает "ТВ Центр".

По одной из легенд, на берегу разгорелся сильный пожар. Справиться с огнем прибыл универсальный корабль "Полковник Чернышев". При помощи водных установок на палубе пламя удалось быстро сбить. После чего отряды приступили к спасательным работам.

Водолазы исследовали дно в поисках жертв, а на катере помогали пострадавшим. В завершении спасатели успешно ликвидировали разлив нефтяного пятна.

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