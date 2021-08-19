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В Москве открылся первый парклет

15:10
  • четверг
  • 19 августа 2021

Насколько безопасны такие пространства и где еще появятся?

Отдохнуть на проезжей части. В Никитском переулке появился первый полностью смонтированный парклет. Это экспериментальная летняя веранда, которую разместили прямо на парковке. В Европе такой конструкцией уже никого не удивишь. А вот в Москве мнения разделились.

Минус два парковочных места - плюс шесть столиков прямо на дороге. Такая математика в Никитском переулке, где открылся первый в Москве парклет.

Парклеты- это новые и пока экспериментальные пространства в Москве. По сути, это зоны отдыха на парковке, которые обслуживает ближайший ресторан.

"Парковки" для пешеходов планируют создать около ресторанов, рядом с которыми тротуары слишком узкие, а парковки большую часть дня пустуют. Пока таких мест в Москве определено четыре. Помимо Никитского, еще Даев переулок, Пятницкая улица и Кадашевская набережная. В общей сложности, парклеты временно заберут у города 11 парковочных мест.

Для Москвы парклеты - явление новое, хотя во многих городах Европы и Америки - обычное. Мнения москвичей разделились. Для безопасности парклет в Никитском переулке по ходу движения огородили железобетонным блоком, по аналогии со входом в метро. Новая зона пока пустует. Но, как рассказали в ресторане, первые гости уже были. За счет столиков на улице в заведении надеются поднять выручку на 15-20 процентов. Ведь теоретически на этом пространстве можно обслужить за день до 150 человек.

Фактически, парклет - это аналог летней веранды, но, чтобы отдохнуть здесь, вовсе необязательно делать заказ. Хоть зона и относится к ресторану, но является общественной.

"Устраивать дополнительные места для веранд на проезжей части - с моей точки зрения, дорого и не всегда оправдано. Сидеть у края проезжей части, практически на ней, некомфортно с точки зрения чистоты, вредности этих газов и потом, это небезопасно, потому что водители бывают разные, опытные и неопытные. Кто-то засмотрелся, а тут люди сидят практически на проезжей части", - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

Все же в качестве эксперимента в скором времени подготовят к открытию остальные парклеты, которые будут работать до ноября.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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