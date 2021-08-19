ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что Московский Губернский театр приготовил к новому сезону

15:12
  • четверг
  • 19 августа 2021

Премьера уже в середине сентября

Московский Губернский театр готовится к новому - девятому сезону. Накануне там провели первый сбор труппы, сообщает "ТВ Центр".

По традиции встреча прошла в формате небольшого шоу: на сцене звучали шутки о грядущих спектаклях, награждали юбиляров, приветствовали новых артистов.

Премьера ждёт зрителей уже 16 сентября - это электродрама и мюзикл "Безымянная звезда". Главную роль - учителя Мирою - в нем сыграет Никита Пресняков.

Для детей тоже подготовили богатую программу, куда вошли спектакли "Малыш и Карлсон" и "Маленький принц".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
Театральный спектакль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.