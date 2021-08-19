Что Московский Губернский театр приготовил к новому сезону

Премьера уже в середине сентября

Московский Губернский театр готовится к новому - девятому сезону. Накануне там провели первый сбор труппы, сообщает "ТВ Центр".

По традиции встреча прошла в формате небольшого шоу: на сцене звучали шутки о грядущих спектаклях, награждали юбиляров, приветствовали новых артистов.

Премьера ждёт зрителей уже 16 сентября - это электродрама и мюзикл "Безымянная звезда". Главную роль - учителя Мирою - в нем сыграет Никита Пресняков.

Для детей тоже подготовили богатую программу, куда вошли спектакли "Малыш и Карлсон" и "Маленький принц".

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